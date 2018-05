Ein Wiener auf „Hoamatroas“ für krebskranke Kinder

Es war auch ein schwerer Schicksalsschlag, der den 30-Jährigen zum Wandern brachte. 2010 starb seine Mutter nach einer Krebserkrankung. Das Gehen in der Natur und mehrtägige Wanderungen haben ihm in dieser Zeit Kraft gegeben. „Es hilft in unserer schnelllebigen Zeit dabei, Gedanken zu ordnen und den Blick auf das Wichtige zu schärfen.“ Er hängte sogar das Studium an den Nagel, machte Wandern zu seinem Beruf, ist heute - wie er es nennt - „Wandertexter“, bloggt online, schreibt Wanderführer.