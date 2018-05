In der Nische macht der „Brexit“ weniger Sorgen

“Alle gleich betroffen“

Christian Kesberg, Wirtschaftsdelegierter in London, sieht in Wiehag ein Beispiel für einen „Nischenspieler“: „Viele österreichische Unternehmen positionieren sich hier mit ganz besonderen Produkten und Leistungen.“ Sie sind in Bezug auf den EU-Ausstieg der Briten, den Brexit, „weniger nervös als die Politik, denn in Nischen sind alle Konkurrenten gleich betroffen“.