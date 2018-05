Präsidentin mit Herz für Familien

Die Caritas hat deshalb die Hilfe für wachsende Familien (mit Babys unter zwei Jahre) auf völlig neue Beine gestellt: Freiwillige kommen direkt nach Hause. Sie entlasten in Momenten, die oft zur nervlichen Zerreißprobe werden. „Die Mutter kann dann zum Beispiel einmal wieder in Ruhe duschen“, erklärt Manuela Summer. Helferinnen beschäftigen sich auch mit Geschwistern oder sie begleiten eine Mama nach einer schwierigen Geburt zur Therapie. Der Bedarf wird genau erhoben und die Hilfe dann individuell auf die Familie - unabhängig von Nationalität und Einkommen - zugeschnitten. Summer: „Wir sind kein Reinigungsdienst und bieten auch keine Profis wie Hebammen an.“ Ein Selbstbehalt (in der Regel 55 Euro pro Monat) wird nach Möglichkeit geleistet. (für Unterstützer: caritas.at/Spenden)