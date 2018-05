In diesen Fällen sagen wir Danke!

Haushaltsversicherung storniert

Wegen eines Umzuges wollte Susanne S. ihre Haushaltsversicherung kündigen. Also teilte die Kärntnerin dies ihrer Versicherung fristgerecht und schriftlich per Einschreiben mit. Allerdings kam der Brief aufgrund einer Sendungs-Verzögerung zu spät an, weshalb die Kündigung abgelehnt wurde. Daraufhin wandte sich Frau S. verärgert an die Ombudsfrau. Seitens der Helvetia Versicherungen AG wurde mitgeteilt, dass man die Unannehmlichkeiten von Frau S. bedaure. Die Versicherung werde rückwirkend storniert.