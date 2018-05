Ab Juni ist das Aloisianum eine riesige Baustelle

Rund 17 Millionen Euro nimmt der „Schulverein Kollegium Aloisianum“ für den großen Um- und Ausbau des Privatgymnasiums am Freinberg in die Hand. Die Bauarbeiten sind auch aus Platzgründen dringend notwendig. In den letzten fünf Jahren ist die Zahl der Schüler von rund 300 auf mittlerweile 412 gestiegen.