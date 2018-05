Reise nach Las Vegas mit Startschwierigkeiten

„Sofort haben wir uns an die Online-Buchungsplattform gewendet“, schrieb Isabella S., die Mitarbeiter bei der Hotline seien auch „sehr nett“ gewesen. Allerdings: Eine Namensänderung sei nicht möglich, hieß es, sondern nur eine Flug-Stornierung und Neubuchung - was mit extrem hohen Kosten verbunden gewesen wäre. So wandte sich die verzweifelte Familie an die Ombudsfrau.