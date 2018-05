Crutchlow mit erster Bestzeit - Sturz von Marquez

Nach drei zum Teil turbulenten Überseerennen in Katar, Argentinien und den USA steigt am Sonntag in Andalusien der Europa-Auftakt der Motorrad-Straßen-WM 2018. Traditionell werden dort weit über 200.000 Zuseher an der Rennstrecke erwartet. In der MotoGP kommt Ducati-Ass Andrea Dovizioso als Führender nach Südspanien, allerdings liegen die ersten fünf Fahrer innerhalb von nur acht Punkten und Marquez fehlt nur ein Zähler auf den führenden Italiener.