Heimische Umwelttechnik gegen Wasserkrise am Kap

Eine Rekorddürre und ein kritischer Mangel an Trinkwasser halten Kapstadt in Atem: Die Wasserreservoirs sind leer, der Tag X steht bevor, an dem die Wasserhähne trocken bleiben. Mit rot-weiß-roter Beteiligung wird jetzt an Lösungen gearbeitet. Diese Woche präsentieren Unternehmen ihre Projekte in Südafrika. Auch zwei Kärntner Firmen arbeiten daran, die Wasserversorgung zu verbessern.