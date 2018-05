2x2 Karten für Hearts Hearts im WUK gewinnen!

Die elf Songs widerlegen die Mär vom angeblich so schwierigen zweiten Album. Schufterei hört man dem Material zumindest nicht an, so selbstverständlich und selbstbewusst klingt es. „Goods/Gods“ überrascht mit seinem Nahverhältnis zum Pop, besticht durch kompositorische Klarheit und Reife. Das von Österle exaltiert übersungene, motorischantreibende „Sugar/Money“ und der ekstatische Titeltrack „Goods/Gods“ zeugen davon. Die Band liefert eine gelungene Balance, zwischen musikalisch disparaten Genres wie zwischen Stimmungen von Heiterkeit und Tiefe. Für letztere bürgen auf eindringliche Weise das reduktionistische Intermezzo „Do You Often Think About/“ oder die harsch-schöne Ballade „Imagine/Many Lives“.