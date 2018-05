Blühender Augenschmaus

Die 1,2 Hektar große Anlage erscheint in einem ehemaligen Kalksteinbruch am Ischlbergkogel wie vom Himmel gefallen - denn sie wirkt so natürlich, als ob nie jemand Hand angelegt hätte. Dabei wird das blühende Kleinod schon seit dem Jahr 1913 gehegt und gepflegt: „Vorangetrieben wurde die Idee vom damaligen Protestantischen Pastor DDr. Selle, der auch für den Bau der evangelischen Kirche in Aussee verantwortlich war“, weiß Obfrau Waltraud Huber-Köberl.