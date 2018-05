Ex-Soldat wegen Nazi-Bild an Haft vorbeigeschrammt

WhatsApp-Bildchen für Angeklagten nur „Satire“

Weil im Computerspiel auch Nazi-Symbole zu sehen seien, habe er sich nach der Unterhaltung ein Bild der SS-Totenkopfverbände mit den Sig-Runen aufs Handy geladen und via WhatsApp an seinen Kameraden geschickt - dazu ein Smiley und die Worte „Schaut schon schön aus“. Als Antwort kam ein Aschehäufchen. Solch grauenhafte Bilder, die der Angeklagte als „Satire“ bezeichnete, waren haufenweise auf seinem Handy gespeichert. „Nur, weil diese Bilder immer wieder in diversen WhatsApp-Gruppen von Soldaten auch an mich geschickt wurden und sich am Smartphone selbst abspeicherten“, rechtfertigte sich der Vorarlberger, der nicht nur zum Kopfschütteln der Richter von „Soldaten-Humor“ sprach.