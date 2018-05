Attacke im Wald: Täter sind weiter auf der Flucht

Noch ist nicht klar, was sich am Donnerstagabend in dem Wald bei Tösching in St. Jakob im Rosental tatsächlich abgespielt hat. Wie berichtet, war die 20-Jährige mit ihrem Hund spazieren, als sie einen Mann auf dem Weg liegen sah. Während sie sich nach seinem Befinden erkundigte, soll die Frau von hinten von einem Komplizen gepackt worden sein. Die Rosentalerin wehrte sich heftig, dabei dürfte ihr einer der Männer in den Bauch gestochen haben. Die Frau brach zusammen, ihre Angreifer flüchteten.