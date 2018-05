Brite bangt nach Glaswurf um Zukunft der Familie

Freundin von Tiroler angestänkert

Anfang Dezember hatte der Angeklagte an die Konsequenzen wohl noch nicht gedacht. Betrunken stänkerte er offenbar die Freundin eines Oberländers an und knallte ihm ein Longdrinkglas in Gesicht. Mit Rissquetschwunden und Schnittverletzungen am Auge kam das Opfer noch glimpflich davon. „Er hätte blind sein können“, meinte Richter Norbert Hofer, der den reumütigen Briten mit einer Geldstrafe davonkommen ließ. Neben der 3000 Pfund (rund 3400 Euro) Geldbuße für die Army, wurde der Soldat zu einer Geldstrafe von 2000 Euro verurteilt und muss 500 Euro Teilschmerzensgeld zahlen.