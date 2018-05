Lkw-Lawine rollt durch die Steiermark

Für das Klima und die Anrainer bedeutet der viele Schwerverkehr eine große Belastung: „In der Steiermark ist die Situation besonders dramatisch. Der Lkw-Verkehr ist im ersten Quartal des Jahres doppelt so stark gestiegen wie durchschnittlich im übrigen Österreich. Am stärksten betroffen waren einmal mehr die A 2, A 9, S 6, S 35 und S 36“, weiß Christian Gratzer vom Verkehrsclub Österreich (VCÖ). Ende der Entwicklung sei keines in Sicht - im Gegenteil: „Seit 2011 geht die Statistikkurve stetig bergauf“, sagt der Verkehrsexperte.