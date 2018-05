Fichtenpollen: 90 Tonnen Staub wabern am Himmel

„Krone“: Die Fichte blüht aber am stärksten.

Moser: Wir haben in Oberösterreich 42 Prozent Wald, also 500.000 Hektar. Pro Hektar stehen 500 Bäume. Der Fichtenbestand beträgt 60 Prozent. Das sind 45 Millionen Fichten, die gerade blühen. Pro Einzelblüte gibt es 200.000 Pollenkörner. Das sind zwei Milliarden Pollenkörner pro Baum. Bei zwei Gramm Pollen pro Fichte kommen wir so auf 90 Tonnen Fichtenpollen.