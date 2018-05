Mogli: Der Soundtrack zum Gesellschaftsausbruch

Das geht gegen all die Menschen, die immer behaupten, als Künstler müsse man in Deutschland in Berlin sein, weil es das Epizentrum für eine erfolgreiche Karriere im Kulturbereich sei.

Viele hätten Angst was zu verpassen, aber ich will einfach das machen, was ich möchte. Manchmal fehlt mir die Stadt, aber ich bin auch immer wieder dort, viel auf Tour und habe Band und Freunde in Berlin. Ich habe zwei Lebensstile und das ist wunderschön. Ich mache es einfach andersrum als die meisten. Andere fahren am Wochenende aufs Land, um sich vom Dauerstress zu entspannen. Ich sitze im Winter vorm Kamin und im Sommer vorm Teich und wenn mir fad wird, fahre ich eine Woche nach Berlin. Für Felix und mich ist das eben das Richtige.