Tag des herzkranken Kindes: Klein-Luis will leben

Hunderte Fotos von ihren Kindern hat die 30-jährige Klara am Handy: „So wie jede andere Mama auch.“ Dennoch gibt es einen großen Unterschied zu „allen anderen Mamas“ - Klara ist die Mutter eines Herzkindes. Der kleine Luis hat mit seinen dreieinhalb Jahren schon sechs Operationen hinter sich: „Er hat, vereinfacht gesagt, nur ein halbes Herz. Die Ärzte arbeiten daran, dass er damit leben kann“, erzählt seine Mama. Ihr treten beim Gespräch immer wieder die Tränen in die Augen, denn kurz zuvor hat sie ihren kleinen Sohn den Spezialisten im Kinderherz-Zentrum des Kepler-Uniklinikums in Linz übergeben. Eine weitere Operation. Wenn alles gut geht, soll Luis heute, am Tag des herzkranken Kindes, das Spital verlassen können.