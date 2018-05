Für 80 Millionen Euro: Neues „Zuhause“ für Polizei

Das Tiroler Polizeizentrum in der Innsbrucker Kaiserjägerstraße ist auf Schiene. Am Freitag wurde der Sieger des Architekturwettbewerbs vorgestellt. Der Baubeginn soll 2019 erfolgen - vorausgesetzt, die Detailplanungs- und Genehmigungsprozesse laufen reibungslos. Rund 80 Millionen Euro sollen in das neue Sicherheitszentrum fließen.