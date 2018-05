Frankreich-Presse: „In Salzburg Hölle überlebt“

„Le Parisien“: „Nach dem Sieg beim Hinspiel (2:0) hat sich OM dank eines heroischen Torschusses seines Verteidigers Rolando in der Verlängerung in das Finale der Europa League geschossen. (...) Yohann Pele, der den Übernamen ‘Albatros‘ trägt, hat noch einmal ein großes Spiel gezeigt. (...) Man muss bemerken, dass die Fans von OM keine bedeutenden Zwischenfälle in der Stadt hervorgerufen haben. Man muss auch sagen, dass die Fans von Red Bull beinahe unsichtbar waren in der Fußgängerzone.“