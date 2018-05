„Rauchverbot im Auto guter, erster Schritt“

Aber für Eber sind noch viele Schritte in Richtung Bewusstseinsbildung nötig: „Solange hier Mütter stehen, vor der Kinderklinik, mit ihren kranken Babys am Arm und rauchen, ist noch viel zu tun. Und das sehen wir hier leider jeden Tag! Eigentlich unfassbar.“ Vor allem das Passivrauchen in jeglicher Form würde massiv unterschätzt. „Viele sind stolz, dass sie von ihrem Kind weg gehen, während sie rauchen, haben aber nicht das Bewusstsein dafür, dass ihre Kleidung, Haare etc. nach Rauch riechen. Klar gesagt: Sobald man es riecht, ist es schon in einem drin und schädigt. Das wissen viele nicht oder machen sich noch drüber lustig.“