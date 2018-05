Der Designmonat Graz ist eröffnet

Am Freitag wurde der Designmonat Graz feierlich - DJ DSL legte am Abend in der Helmut-List-Halle auf - eröffnet. Er findet heuer bereits zum zehnten Mal statt. In dieser Zeit hat sich einiges getan. Die Murmetropole wurde nicht nur „City of Design“, Design ist mittlerweile auch ein Wirtschaftsfaktor. Das Festival dauert bis 3. Juni.