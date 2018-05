Gwyneth Paltrow besteht auf Ehevertrag

„Fühle mich ein wenig wie 21-Jährige“

In der Zwischenzeit hat die 45-jährige Schauspielerin zugegeben, sich nun wie eine „21-Jährige“ zu fühlen, da sie ihre Hochzeit plane und sich auf „alles“ freue, was mit ihrem großen Tag zu tun habe. „People“ gegenüber schwärmte sie: „Ich bin aufgeregt wegen allem! Ich hatte vorher noch nie eine Hochzeit. Also obwohl ich 45 bin, fühle ich mich ein wenig wie eine 21-Jährige ... Wir haben noch nicht richtig damit angefangen, irgendwelche formalen Pläne zu machen, aber es macht irgendwie Spaß, mit meinen Freundinnen darüber zu reden. Sie schicken mir Bilder von Kleidern - sie sind genauso aufgeregt deswegen wie ich. Es ist ziemlich süß.“