WLAN-ähnliches Signal spürt Verschüttete auf

System passt in einen Rucksack

Während beim Prototypen eine stetige Kalibrierung nötig war, fällt diese beim SDR weg, respektive kann dank der leistungsstarken FPGA-Hardware rechnerisch ganz einfach geleistet werden, wie Vogt erklärt. Das SDR-System ist auch viel kompakter als das Ausgangsmodell, bei dem große Messgeräte zum Einsatz kamen. „Unser System ist so handlich, man kann es im Rucksack mitnehmen“, so Vogt.