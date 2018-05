WM in Katar soll zum Nachtspektakel werden!

Im konkreten Fall für Österreichs momentan beste Athletin, Ivona Dadic, lautet der Zeitplan wie folgt (Angaben in Ortszeit): 1. Tag, 2. Oktober: 17.05 Uhr: 100 m Hürden: 18.15 Uhr: Hochsprung; 20.30 Uhr: Kugel; 21.50 Uhr: 200 m: 2. Tag, 3. Oktober: 18.15 Uhr: Weitsprung; 20.10 Uhr: Speer; 00:05 (4. Oktober): 800 m. - Der Zehnkampf dauert am 2. Oktober von 16.35 Uhr bis 23.15, beginnt am 3. Oktober um 16.35 Uhr und endet am 4. Oktober um 00:15 mit dem 1500-m-Lauf.