Instagram-Girls zeigen, wie sexy Nude-Bikinis sind

Wenn es nach den Instagram- und It-Girls dieser Welt geht, steht der Bademoden-Trend in diesem Jahr bereits fest: Nude. Die hautfarbenen Teile sind das Piece für den Tag am See oder den nächsten Strandurlaub. Egal ob blasse Haut oder braun gebrannt, Nude passt zu jedem Hautton und ist wahnsinnig sexy.