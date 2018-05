„Tochter hätte tot sein können“

Die Retter in der Not waren am 1. 4. am Gschwendtberg bei Frohnleiten zur Stelle, als eine 31-Jährige zehn Meter abgestürzt war. „Tödlicher Alpinunfall“ lautete die Erstmeldung an die Polizeidienststelle. Keine ungewöhnliche Meldung für einen Polizisten im Dienst - bis dieser am Unfallort seine Tochter erkannte