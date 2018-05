So cool tanzt Wiens eigene Samba-Königin!

Samba wird oft mit bunten, knappen Kostümen gleichgesetzt, doch der Musikstil reicht viel weiter, erklärt Janaina. Sie liebt Samba vor allem wegen des sozialen Aspekts: Die Samba-Schulen in Brasilien geben auch den Ärmsten in den sogenannten Favelas, den Ghettos von Rio de Janeiro, eine Perspektive, und schaffen Zugehörigkeit - ähnlich wie Vereine und Verbände in Österreich. An den Vorbereitungen für die großen Auftritte, etwa an den Kostümen und den Requisiten, arbeiten Tausende Menschen mit. So schafft das Tanzen Möglichkeiten, wie etwa für Janaina das viele Reisen und das Leben im Ausland. Mit ihrem Unterricht will sie die Herzlichkeit und die Hoffnung des Samba nach Wien bringen.