Personalmangel: Bundesheer sucht dringend Piloten

In den vergangenen Jahren wurden beim Bundsheer pro Jahr einmal drei, einmal vier und einmal fünf neue Piloten ausgebildet. Es habe an Bewerbern und Kapazitäten gefehlt, klagte der Leiter der Pilotenausbildung, Peter Trierweiler, am Freitag gegenüber ORF-Steiermark. Die Auswahlkriterien sind sehr streng: Von etwa 100 Interessenten bleibt nur einer übrig.