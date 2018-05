Rauchfangkehrer stürzte drei Meter von der Leiter

Schwer verletzt hat sich ein Rauchfangkehrer bei einem Arbeitsunfall Freitagvormittag in Zell am See: Der 61-Jährige wollte bei einem Wohnhaus den Kamin reinigen und stieg dafür mit einer Leiter aufs Vordach, um dann auf das Hauptdach zu gelangen. Dabei rutschte die Leiter weg, der Arbeiter stürzte aus gut drei Metern rücklings auf den Boden und verletzte sich schwer. Der Notarzt musste ihn versorgen, ehe er ins Krankenhaus nach Zell am See gebracht wurde.