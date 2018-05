Türke vergewaltigte und würgte Partnerin: Haft!

Am Samstag gegen 11.15 Uhr sah die 36-jährige Wienerin, wie der Mann in der Schüttelstraße die Frau attackierte. „Sie schrie ihn an, woraufhin er flüchtete“, berichtete Polizeisprecher Harald Sörös. Im Anschluss begleitete die Zeugin das Opfer zur Polizei. Bei ihrer Einvernahme gab die Türkin an, dass sie vom Mann bereits „deutlich länger als ein Monat“ misshandelt wurde, immer wieder sei sie dabei auch verletzt worden, sagte Sörös. Laut ihrer Aussage soll sie der Mann auch mehrmals mit einer Waffe bedroht haben.