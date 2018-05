Gesuchter Betrüger (47) in Bus-Toilette ertappt

Bei der Routinekontrolle eines Linienbusses hat die Polizei am Donnerstag in der Steiermark einen seit zwei Jahren gesuchten mutmaßlichen Betrüger erwischt. Der 47-Jährige hatte sich noch auf der Toilette des Busses eingesperrt, was ihm aber nichts nützte. Gegen ihn bestand eine Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaften Wien und Klagenfurt. Er wurde in die Justizanstalt Klagenfurt gebracht.