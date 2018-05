Hannes Trinkl im Wald schwer verletzt

Trinkl hatte Donnerstagnachmittag laut Polizei an einem entwurzeltzen und unter Spannung stehenden Baum einen sogenannten Trennschnitt durchgeführt - da schnellte der Baum zurück, Trinkl blieb am Wurzelstock hängen, wurde am Unterschenkel getroffen. Kollegen befreiten ihn mit der Motorsäge, dann wurde der Verletzte ins Kirchdorfer Landeskrankenhaus geflogen.