Frau (35) stellt Kinderporno auf Facebook: Anzeige

Hausdurchsuchung in Penzing

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden von Kriminalbeamten am 2. Mai die Wohnung der 35-Jährigen in Penzing durchsucht und ein Handy sichergestellt. In ihrer Einvernahme gab die Frau an, nicht gewusst zu haben, dass die Verbreitung von Kinderpornografie in Österreich strafbar ist. Sie ist nach Angaben der Polizei nicht die Urheberin des Videos.