Römergruppe aus Pram: „Wir leben die Legion...“

„Krone“:Spielen Sie gerne Römer?

Walter Flotzinger: Wir spielen das gar nicht. Wir sind Römer, wir leben das!

Wilhelm Reinhart: Wir treten als Legion bei Festen auf, in Museen, in Schulen oder bei Ausgrabungen. Wir exerzieren oder führen die Ausbildung zum Legionär in einer kurzen Variante vor. Wir schießen Pfeile mit dem Katapult ab, machen Landvermessung oder geben Einblick in eine Schreibstube. Wir sind in ganz Europa als Römergruppe unterwegs. Meistens lagern wir sogar in römischen Zelten.

Flotzinger: Bei Bierzelt-Festen treten wir nicht auf. Auch alles, was mit Fasching zu tun hat, lassen wir bleiben. Wir wollen ein Umfeld, das ernsthaft an Geschichte interessiert ist.