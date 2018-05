Finne Matikainen neuer KAC-Chefcoach

Pilloni strich hervor, dass die Kenntnis des bis 2020 an den Klub gebundenen Matikainen um das KAC-Umfeld von Vorteil sein sollte. Der eingeschlagene Weg sei richtig, man müsse aber noch an ein paar Schrauben drehen. „Das Gefüge der Mannschaft, die ich übernehme, ist sehr gut“, meinte der 51-jährige Matikainen in einer Stellungnahme. „Das Team besteht im Kern aus einer Reihe starker österreichischer Spieler, die auch in Zukunft Schlüsselfunktionen einnehmen werden.“