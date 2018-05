2x2 Meet & Greet mit Namika gewinnen!

2x2 Meet & Greet gewinnen!

Wir verlosen 2x2 Meet & Greet mit Namika, wenn sie am 14. Mai in Wien ihr neues Video dreht. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail mit Ihren Namen, Ihrer Anschrift und Ihrer Telefonnummer an pop@kronenzeitung.at und beantworten Sie uns folgende Frage korrekt: „Welche Zeilen wiederholt Namika direkt nach dem Refrain ihrer aktuellen Single “Je ne parle pas francais"?



a) C’est la vie!

b) Oh la la!

c) Mon Dieu!



Einsendeschluss ist Freitag, 11. Mai, 11 Uhr. Die Gewinner werden von uns verständigt.