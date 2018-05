Wie aus 28.800 Pinnnadeln ein Sturmtruppler wird

„May the 4th be with you“ - wie jedes Jahr feiern die Fans rund um den Globus am 4. Mai den internationalen „Star-Wars“-Tag. Eine besondere Eingebung, um den Feiertag der „Macht“ richtig zu begehen, ist Büro-Jedi in Deutschland gekommen: Die Mitarbeiter des Büroartikelhändlers Viking steckten sich (siehe Video oben) aus stolzen 28.800 Pinnadeln einen Sturmtruppler zusammen.