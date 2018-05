27-Jähriger als neuer FPÖ-Chef in Vorarlberg

Der Landtagsabgeordnete Christof Bitschi wird neuer Landesparteiobmann der Vorarlberger FPÖ. Er soll zudem die Partei als Spitzenkandidat in die Landtagswahl führen, die turnusgemäß im kommenden Jahr stattfindet. Der 27-Jährige folgt auf Reinhard Bösch, die Übergabe soll am 8. Juni erfolgen. Er gehe seine neue Aufgabe „mit Hausverstand und Herzblut“ an, so Bitschi bei der Bekanntgabe am Freitag.