Mieten ist günstiger als kaufen

Interessant ist auch der Vergleich der Mieten und der Preise für Eigentumswohnungen in den Städten: Der Mietpreis beträgt in der Murmetropole aktuell durchschnittlich 11,40 Euro pro Quadratmeter, wenn man kaufen will, muss man mit 4070 Euro rechnen. In Wien liegt der Quadratmeterpreis für Mietwohnungen bei 15,4, für Eigentumswohnungen bei 5280 Euro, in Salzburg bei 14,7 bzw. 5660 Euro, in Klagenfurt bei 9,4 bzw. 2340 Euro, in Eisenstadt bei geradeaus neun bzw. bei 2360 Euro und in St. Pölten bei 8,3 bzw. 2190 Euro.