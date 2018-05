Aussteller bieten Kurioses und Nützliches am Urfix

„Krone“:Sie sind schon seit einigen Jahren mit Ihrer Firma und mehreren Ständen am Urfahrmarkt vertreten.

Pepi Rössler: Früher gab es zeitgleich auch noch die Grazer Messe. Doch die hat mit der Zeit immer mehr an Glanz verloren, und so sind wir nun schon seit acht Jahren zweimal im Jahr hier in Urfahr mit dabei.