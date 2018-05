Die Halbfinali der Schiri-Fehlentscheidungen

Es fing mit dem Champions-League-Rückspiel am Dienstag im Estadio Bernabeu an, wo kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit, beim Stande von 1:1, ein klarer Handelfmeter den Bayern verwehrt blieb. Der „Täter“, Marcelo, gab später selber zu, dass er den Ball mit der Hand berührte und dass es einen Strafstoß hätte geben müssen. In der 52. Minute foulte Sergio Ramos den Bayern-Stürmer Robert Lewandowski im Strafraum, aber Schiedsrichter Cuneyt Cakirt entschied auf Weiterspielen (und lag damit abermals falsch).