Skandal in Akademie: Pause für Literaturnobelpreis

Jetzt ist es fix: Wegen der Krise in der Schwedischen Akademie wird heuer kein Literaturnobelpreis vergeben. Wie das Jury-Gremium am Freitag in Stockholm mitteilte, werde der Preis für 2018 im kommenden Jahr zusammen mit jenem für 2019 vergeben. „Wir halten es für nötig, Zeit zu investieren, um das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Akademie wiederherzustellen, bevor der nächste Preisträger verkündet werden kann“, erklärte der Interims-Vorsitzende Anders Olsson.