Einbrecher-Trio auf frischer Tat ertappt

In der Nacht auf Donnerstag brachen drei Spittaler in ein Wettcafé ein. Die Männer, 23, 24 und 25 Jahre alt, hatten mit einer Eisenstange ein Fenster eingeschlagen und verschafften sich so Zutritt ins Gebäude. Anrainer hörten aber das Klirren des brechenden Glases und verständigten die Polizei.