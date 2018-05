Salzburg: „Das Aus tut einfach nur unendlich weh“

Eine der legendärsten Aufholjagden der rot-weiß-roten Fußballgeschichte lieferten die tapferen Euro-Fighter in Folge gegen Lazio Rom ab. Wieder gegen einen Topklub, diesmal aus Italien. Nach dem 2:4 in der „ewigen Stadt“ standen Kapitän Walke und Co. mit dem Rücken zur Wand. Aber die Bullen schossen sich trotz 0:1-Rückstands in Salzburg und vier Toren an der Zahl - drei davon binnen vier Minuten - noch ins Halbfinale. Das dort am Donnerstag das Ende kam, schmerzt. Doppelt. Dreifach.