Radfahrerin prallte gegen offene Taxitüre

Eine 32-jährige Radfahrerin aus Vorarlberg ist am Donnerstag gegen die Fahrzeugtür eines Taxis geprallt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei berichtete, war die 32-Jährige in südliche Richtung auf der Maria-Theresien-Straße unterwegs und wollte in die Meranerstraße einbiegen, als auf Höhe des dortigen Taxistands ein Lenker plötzlich die Tür seines Taxis öffnete.