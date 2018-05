Trauer um tschechischen Ex-Fußball-Star

Pergl wurde 2005 mit Sparta Prag tschechischer Meister, spielte mit seiner Mannschaft in der Champions League. Für die Saison 2006-2007 wurde sein Name auch mit Rapid in Verbindung gebracht, aber die Transaktion scheiterte. Er spielte in England bei Preston North End, in Deutschland bei Dynamo Dresden in Israel und in der Schweiz. Vor einem Jahr hörte er mit dem Fußball auf. Er hinterlässt seine Ehefrau und ein einjähriges Kind.