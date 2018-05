Der Halloween-Überfall war ein abgekartetes Spiel

Fast eine halbe Stunde zählte der Mitarbeiter, ein Serbe (19), die Tageslosung, ließ 2900 Euro auf dem Schreibtisch liegen. Mehrmals blickte er zur unversperrten Eingangstür. Bis der Auftritt der Maskierten folgte: Die gingen schnurstracks zum Tisch, nahmen das Geld und suchten das Weite. Diese Szenen, die sich an jenem 28. Oktober um 22.26 Uhr im Wettlokal „Multi Bet 24“ abspielten, nahm die Überwachungskamera auf. Das Video wurde im Prozess abgespielt und erhärtete den Verdacht nach einem inszenierten Überfall: Erste Zweifel waren bereits zu Prozessbeginn am 5. April aufgetaucht. Da hatte der Angeklagte, ein afghanischer Asylwerber (23), sein Schweigen gebrochen und gestanden. Nicht nur sprach er von einer abgesprochenen Sache, er nannte auch den Namen seines Komplizen, eines Türken (18), der ausgerechnet wegen schweren Raubes seit November im Gefängnis in Puch sitzt. Und den Mitarbeiter stellte er als Fädenzieher da.