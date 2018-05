Speed-Spezialist Franz kehrt Atomic den Rücken

„Mit einem österreichischen Produkt an den Füßen, und einem starken Trainingspartner wie Vinc Kriechmayr im Team, bin ich mir sicher, in der kommenden Saison weit nach vorne fahren zu können. Ziel ist ganz klar eine Medaille bei der Weltmeisterschaft in Are zu holen“, sagte Franz. Sein größter Erfolg ist bis dato die WM-Bronzemedaille in der Abfahrt in St. Moritz 2017.