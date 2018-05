Startschuss für Österreichs größtes Trachtenfest

„Treff ma ins am Gauder?“ Am Freitag ist es in Zell am Ziller soweit: Österreichs größtes Frühlings- und Trachtenfest, das Gauder Fest, wird am Abend mit dem Bieranstich und der Gambrinus-Rede eröffnet. Bis Sonntag wird mit rund 30.000 Besuchern gerechnet, viele Attraktionen warten.