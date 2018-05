US-Auktionshaus versteigert royale Hochzeitskuchen

Zum Teil Jahrzehnte alte Kuchenstücke von Hochzeiten der britischen Royals sollen am 23. Juni in Las Vegas versteigert werden. Im Rahmen der Auktion „Hollywood Legends“ werden fünf Tortenstücke der königlichen Feiern angeboten, wie das Auktionshaus Julien‘s Auctions mit Sitz in Beverly Hills (Kalifornien) mitteilte.